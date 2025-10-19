１３日、西安城壁南東区間の景観。（西安＝新華社記者／邵瑞）【新華社西安10月19日】中国陝西省西安市にある西安城壁は隋・唐代の創建で、明代に拡張された。国内に現存する中で最も歴史が長く、保存状態の良い古代城壁建築である。秋の長雨の後、表面を覆うコケや草の緑が一層色鮮やかになり、市民や観光客が足を止めて写真に収める姿が見られる。１３日、西安城壁南区間の景観。（ドローンから、西安＝新華社記者／邵瑞）１３