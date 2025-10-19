高級車のランドクルーザーを盗難車であると知りながら、千葉県山武市のヤードに保管した疑いで、アフガニスタン国籍の男3人が逮捕されました。ダードモハマド・アリアクバル容疑者ら3人は18日、山武市板川のヤードに、何者かが名古屋市で盗んできた高級車ランドクルーザーを、盗難車であると知りながら保管した疑いで現行犯逮捕されました。偽造ナンバーに付け替えられたランドクルーザーがヤードに入るところを捜査員が確認し、捜