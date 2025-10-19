明石家さんま（70）が18日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。あこがれの女性歌手を告白した。「去年か一昨年にお会いさせてもらったけど、オレのあこがれの人やからね」と名前を挙げたのは歌手森高千里（56）。かつてモノマネ番組でさんまは森高のヒット曲のフレーズ「♪飲もう〜」を口ずさんだこともあったが、森高は「あの人は私のことをばかにしている」とうわさも聞いたこともあったが、「われわ