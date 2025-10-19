17日午後、大館市比内町の畑でクマにブドウおよそ200房を食べられる被害がありました。大館警察署の調べによりますと17日午後2時45分ごろ、大館市比内町笹館字小新田の畑で、ブドウを食べているクマ1頭を農作業中の人が見つけました。その後、確認したところ畑のブドウ約200房が食べられていました。クマは体長が約1.3メートルだったということです。