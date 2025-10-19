17日夜、潟上市飯田川の秋田自動車道上り線で、車がクマと衝突しました。車を運転していた女性にけがはありませんでした。高速道路交通警察隊の調べによりますと17日午後7時30分ごろ、潟上市飯田川下虻川の秋田自動車道上り線を走っていた普通乗用車が、道路を横断するクマ2頭のうち1頭と衝突しました。車を運転していた五城目町の40代の女性にけがはありませんでした。衝突した後、1頭のクマは死に、もう1頭は現場から立ち去った