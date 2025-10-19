18日午前、秋田市雄和の日本海沿岸東北自動車道で車がクマと衝突しました。運転していた女性にけがはありませんでした。高速道路交通警察隊の調べによりますと18日午前6時10分ごろ、秋田市雄和下黒瀬の日本海沿岸東北自動車道上り線を走っていた普通乗用車が道路を横断するクマ1頭と衝突しました。車を運転していた大潟村の40代の女性にけがはありませんでした。衝突した後、クマは現場から立ち去ったということです。現場は秋田空