ブリティッシュ・エアウェイズは、ロンドン/ヒースロー〜デリー線を1日3往復に拡大する。当局の承認を条件として、2026年にも増便を予定している。現在は1日2往復を、ボーイング787型機やエアバスA350型機で運航している。ロンドン/ヒースロー〜ムンバイ線にはファーストクラスの導入を再開し、2026年にはインド全5路線の一部の便に新型ビジネスクラスを導入する計画。現在はインドへ週56往復を乗り入れ、アメリカの次に大きな市場