大谷の規格外の活躍を目の当たりにしたブルワーズナインは何を思っていたのか(C)Getty Imagesまさしく伝説的な活躍だった。現地時間10月17日、ドジャースは本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に臨み、5-1で快勝。怒涛の4連勝で2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。この試合で異彩を放ったのは「1番・投手兼指名打者」で先発出場した大谷翔平だ。【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発を