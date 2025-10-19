現地10月19日に開催されるプレミアリーグ第８節で、ビッグマッチが実現する。リバプール対マンチェスター・ユナイテッドという、イングランドを代表する名門同士の対決だ。昨季王者であり、日本代表のキャプテン遠藤航が所属するリバプールを率いるアルネ・スロット監督からしても、非常に特別な一戦だ。クラブ公式サイトによれば、就任２年目のオランダ人指揮官は、本拠地アンフィールドでの大一番を前に、次のように思いを伝