１８日に行われた第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会。箱根路をめざし、選手たちは国営昭和記念公園（立川、昭島市）のゴールへ激走した。東京都内に練習拠点を置く大学では、日本大が４位、東京農業大が６位に入り、本大会へ進んだ。一方で法政大は１１位、明治大は１２位となり、出場を逃した。真也加ステファン氏も将来に期待桜美林大は敗退したが、昨年