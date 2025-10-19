ベルギー１部ゲンクが、少なくとも２試合は日本代表ＭＦ伊東純也不在の戦いを強いられそうだ。伊東は１４日のブラジル戦で２アシストをマークするなど３―２の歴史的勝利に大きく貢献したが、負傷したため試合後に病院へ直行していた。ベルギーメディア「ＨＢＶＬ」によると、敵地で行われる１９日のセルクル・ブリュージュ戦には軽度の筋肉損傷を抱えているため起用できないという。さらに２３日（日本時間２４日）に行われ