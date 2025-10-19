TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（日曜よる9時）の第2話が本日10月19日よる9時から放送される。放送に先立ち、出演の松本若菜が報道陣の合同インタビューに応じ、作品が描く“人と馬の絆”について語った。同作は競馬の世界を舞台に20年にわたる人間と競走馬の壮大なストーリーを描く物語。税理士事務所を営む父親を尊敬し自分も同じ税理士という道を選んだ栗須栄治（妻夫木聡）は、「一緒に働かないか」と言った父の期待