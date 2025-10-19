男性の前であなたが見せる行動を、女友達は内心冷ややかな目で見ているかもしれません。いろんな人に「痛いなぁ」と思われたままだと、気づけば友達が減っていたという結果にもなりかねません。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、「女友達に『痛いなぁ』と思われる『時代遅れなぶりっ子』」にはどんなものがあるか教えてもらいました。【１】「えーん！シクシク…」と言いながら目を手で隠して泣いたフリを