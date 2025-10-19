◆第７８回秋季全道高校野球大会▽準決勝白樺学園８―１立命館慶祥＝７回コールド＝（１９日・プレド）白樺学園が８―１の７回コールドで立命館慶祥を下し、優勝した２０１９年以来６年ぶり２度目の決勝進出を決めた。２回に内野ゴロの間に先制すると、３回は無死二塁から１番・横田晃大中堅手（１年）の適時二塁打で追加点。５回に暴投と代打・村端勇心外野手（２年）の適時二塁打で２点を追加すると、６回にも適時打２本