◆国内女子プロゴルフツアー富士通レディース最終日（１９日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、最終組が前半９ホールのプレーを終えた。首位で出た木村彩子（コンフェックス）が３つ伸ばし、通算１１アンダーの単独トップで折り返した。渡辺彩香（大東建託）、高橋彩華（さやか、フリー）が２打差の通算９アンダーで追走している。桑木志帆（大和ハウス工業）が１０番