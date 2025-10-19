南海トラフ巨大地震に備え、三重県尾鷲市で19日、大津波から身を守る大規模な防災訓練が行われました。訓練は市民らおよそ1200人が参加し、昭和19年に発生した「昭和東南海地震」の津波で21人が亡くなった賀田町では、住民らが標高22mの高台へと避難し、道のりを確認していました。また、防災倉庫にある備蓄品の確認なども行いました。南海トラフ地震の被害想定では、尾鷲市は高さ1メートルの津波が最短3分で到達し