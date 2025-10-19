アフガニスタン・パキスタンの国境で、閉鎖措置を受けてアフガンへの帰国を待つ人々＝18日、パキスタン南西部バルチスタン州（ロイター＝共同）【イスラマバード共同】パキスタンとアフガニスタンのイスラム主義組織タリバン暫定政権は18日、国境地帯の武力衝突を巡る協議をカタールで開き、即時停戦と恒久的な和平メカニズムの構築で合意した。カタール外務省が19日発表した。パキスタンとの緊張は2021年のタリバン復権以来最悪