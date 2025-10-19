けさ早く、射水市の海岸で身元不明の男性の遺体が見つかりました。警察が、身元や死因の特定を急いでいます。射水警察署によりますと、きょう午前6時ごろ、射水市の海老江海浜公園の波打ち際で、男性がうつ伏せで倒れて亡くなっているのを釣り人が発見しました。男性は60代から80代とみられ、身長はおよそ170センチメートル白色のワイシャツやももひきに、黒の長靴を着用していました。目立った外傷や着衣の乱れはなく、死後