ロックバンド氣志團の綾小路翔が19日までにX（旧ツイッター）を更新。「最低最悪の結末」を迎えているという現況を告白した。綾小路は18日の更新で「数々の不運が重なり、今最低最悪の結末を迎えている」と書き出した。そして「みるみる内に心がドス黒く染まり始めているのだけど、ここをどうにか食い止め、何とか明日には笑い話に転化させたいところ！」と続け、「頑張れ、綾小路翔！負けるな、綾小路翔！君からユーモアを取った