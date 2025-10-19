歌手の藤あや子（64）が18日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時）に出演。女子高生の孫について語った。藤は「20歳で母親になって、46歳でおばあちゃんですよ」と明かした。加藤浩次から「お孫さんはおいくつ？」と聞かれ、藤は「17歳。JKですよ」と答えた。藤は「私は厳しく、わが子のように接してますけど、最近向こう（孫）が厳しくて。カラオケ行きますでしょ。歌いたいのにこっちは。『歌わないで』って。私に