私（コウジとナオの母）は、会社員の夫と2人暮らし。平日はパートなどをしながら悠々自適に暮らしています。長男のコウジは奥さんのケイコさんとの間に3姉妹がいます。コウジより10才年下の長女ナオは、旦那さんのカズナリさんとの間に3才のリンちゃんがいます。コウジとナオの家は車で1時間弱の距離で、ナオがコウジの家に遊びに行くこともある様子。私たち亡き後もきょうだいで仲良く支え合って過ごしていってくれればいいな……