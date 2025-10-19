いつも誠心誠意尽くしていた相手に、たまには頼ろうとして拒否されたら……あなたはどう思いますか？「今までいろいろしてあげたのに」と怒りが湧いてくる人もいれば「仕方がない」と受け入れる人もいるでしょう。今回はお嫁さんに誠心誠意尽くしたお義母さんのお話です。第11話いらない【クミの気持ち】【編集部コメント】クミさんは何度も失礼にならないような言い方で、お義母さんからのもらいものを断っていました。けれど