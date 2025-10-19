◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第5戦ソフトバンク―日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは日本シリーズ進出に王手をかけてから、2連敗を喫した。リーグ優勝のアドバンテージを含む3勝2敗として第5戦に挑む。CSを突破するためには、日本ハムの主砲を封じなければならない。レイエスには今CSファイナルステージ、15打数8安打の打率5割3分3厘、4本塁打、6打点と大暴れを許し