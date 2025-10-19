＜富士通レディース最終日◇19日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。【写真】シブコの悔しさがにじみ出ています最終組が前半の競技を終え、首位と1打差から出た木村彩子がトータル11アンダーで単独首位に立っている。2打差2位に渡邉彩香、高橋彩華が続いている。トータル8アンダー・4位に桑木志帆、トータル7アンダー・5位タイに菅楓華、吉田鈴、森井