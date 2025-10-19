＜日本オープン最終日◇19日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞ゴルファー日本一を決める最終ラウンドで、2番ホールにて打球による事故が発生した。これにより、競技の進行が一時遅れている。【写真】現場は騒然コースには救急車も来ている詳細は明らかになっていないが、選手の放ったボールがギャラリーの頭部付近に当たった模様。コースには救急車が到着し、救急隊が対応にあたっている。状況によって