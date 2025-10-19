先週、7度目となる腰の手術を受けたことを公表したタイガー・ウッズ（米国）。その姿は来年早々にも見られそうだ。【写真】ドライバーに変化あり中島啓太の最新セッティング！ローリー・マキロイ（北アイルランド）らと立ち上げたインドアゴルフリーグ「TGL」は、来年2シーズン目を迎える。タイガーは自身が率いるチーム「ジュピター・リンクスGC」の公式Xに、ゴルフパーソナリティのウィル・ローリーが「手術からの早期回復を祈