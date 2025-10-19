プロ野球・日本ハムは19日、加藤貴之投手と古林睿煬投手を1軍登録しました。加藤投手は今季20試合に登板し9勝6敗、防御率3.40の成績、古林投手は今季1年目ながら7試合に登板し2勝2敗1完封で防御率3.62をマーク。この日のCS第5戦の予告先発となっています。前日先発した北山亘基投手と今季中継ぎで25試合登板の生田目翼が登録抹消されました。