全米各地で18日、トランプ大統領の強権的な政治手法に抗議する大規模デモが行われました。アメリカのメディアによりますと、デモはトランプ大統領の強権的な政治手法に抗議して、「ノー・キングス」＝「王はいらない」と題して、全米50州の2700カ所以上で開催されました。ニューヨークやワシントン、イリノイ州シカゴの中心部では、トランプ大統領の不法移民摘発や治安対策を名目にした州兵の派遣、議会を軽視する政治手法などに反