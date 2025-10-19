新潟市西区の信濃川で身元不明の遺体が見つかりました。10月13日午前9時過ぎ、新潟市西区平島で、近くを歩いていた人から「人のようなものが浮いていた」と110番通報がありました。警察が駆けつけたところ、遺体は関屋大橋から上流に約400mの地点の信濃川左岸で見つかり、20代から40代くらいの男性で、身長はおよそ168センチメートル、体格は中肉で、緑色のTシャツと青色のジーパンを着用していました。警察によります