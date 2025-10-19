各地でクマの被害が相次いでいます。秋田県では19日朝、散歩をしていた78歳の女性がクマに襲われけがをしました。19日午前6時ごろ、秋田・能代市の農道で近くに住む78歳の女性が散歩をしていたところ、後ろから来たクマ3頭のうち体長約1メートルのクマ1頭に背中を引っかかれました。女性は自力で自宅に戻り、病院で治療を受けましたが、意識はあり会話もできる状態だということです。クマはその後、西の方向に走り去ったということ