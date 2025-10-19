現職の辞職に伴う新潟県燕市長選は19日が投開票日です。燕市長選には届け出順に、いずれも無所属の新人で、元会社員の佐々木剛さん（59）と前市議の佐野大輔さん（41）の2人が立候補しています。投票は市内39カ所の投票所で行われ、午前11時現在の投票率は13.48％となっています。投票は午後8時に締め切られ、即日開票されます。