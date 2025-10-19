自民党と日本維新の会の連立政権発足に向けた政策協議が進み、１０月２１日の首相指名選挙で高市早苗総裁が選出される見通しが高まっている。米紙ニューヨーク・ポストは１８日、高市氏を取り上げ、「トランプ大統領とうまくやっていける」と報じた。同紙は、高市氏が大学在学中にバンドでドラムを担当したほどのヘビーメタル愛好家と紹介した。また、英国のマーガレット・サッチャー元首相を「理想のリーダー」として掲げてい