ネクスコ西日本などによりますと、19日午前7時ごろ、東九州自動車道で乗用車が中央分離帯に衝突する事故がありました。けが人はいませんでした。 この事故の影響で、末吉財部と国分の間が午前10時前から上下線とも通行止めとなっていましたが、午前11時すぎ、通行止めは解除されました。 ・ ・ ・