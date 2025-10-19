「アナと雪の女王」シリーズでアナの声優を務めるクリステン・ベルが、第3作の制作が「もうすぐ始まる」と明かした。バラエティ誌のインタビューでは「脚本は読んだわ。でもそれ以上は言えないの。鍵付きの状態よ」と語り、詳細は伏せつつも準備が進んでいることを示唆している。製作初期については「最初はほとんどコンセプト段階だった」と振り返り、ディズニーの創作過程を称賛。「最初は『こういう方向に進めたい』って感じな