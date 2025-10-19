１０月１９日の京都４Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル＝１７頭立て）は５番人気のミルトベスト（牡、栗東・中村直也厩舎、父ファインニードル）が勝利した。勝ち時計は１分２２秒２（良）。スタートを決めて、外枠から先行。頭を上げる場面もあったが、余裕ある手応えで直線に向いた。反応良く加速して、残り１ハロン過ぎで先頭へ。好位から進出した２着アゲンストオッズ（川田将雅騎手）に２馬身差をつけた。岩田望来騎手