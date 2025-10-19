19日午前10時すぎ、庄内町立谷沢地区でクマによる人身被害が発生しました。警察や庄内町によりますと、被害に遭ったのは40代の男性でキノコ採り中に襲われたとみられています。男性は午後0時現在、病院で治療を受けているということです。