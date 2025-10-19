◆東京六大学野球秋季リーグ戦第６週第２日▽立大―慶大（１９日・神宮）東京六大学野球連盟の創設１００周年を記念するレジェンド始球式に、慶大ＯＢで元巨人内野手の上田和明さん（６３）が登場した。慶大４年時の８４年ロス五輪では金メダルを獲得。同年ドラフト１位で巨人入団。俊足、堅守の内野手として存在感を示した。四方へ丁寧にお辞儀をした後、低めにノーバン投球。惜しくもストライクはならず、「同期からは『１３