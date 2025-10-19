19日午前6時ごろ、秋田県能代市二ツ井町仁鮒川原田の農道で、散歩をしていた近くの女性（78）がクマ3頭に遭遇し、うち1頭に背中を引っかかれ、けがをした。命に別条はない。能代署によると、女性を襲ったクマは体長約1メートル。残り2頭は約50センチで、その後立ち去った。女性は自力で帰宅し、女性から連絡を受けた親族が警察に通報した。現場は田んぼが広がる地域。