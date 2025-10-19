アメリカのトランプ大統領の強権的な姿勢への抗議デモが全米2700か所以上で行われ、参加者は「王様はいらない」と声を上げました。首都ワシントンやニューヨークのタイムズスクエアなど全米2700か所以上で18日、トランプ大統領に対し、「王様はいらない」とのスローガンを掲げた抗議集会が行われました。同様のデモは6月にも全米で行われましたが、主催者によりますと、参加者は前回よりも200万人ほど増え、あわせて700万人が参加