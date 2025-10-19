散歩人・高田純次がさまざまな場所で自由気ままに散歩する『じゅん散歩』。同番組が今年の9月で放送開始から10周年を迎えた。それを記念して、7月28日（月）〜12月31日（水）を「じゅん散歩 祝 10周年」特別期間として、さまざまなスペシャル企画を展開。10月21日（火）・22日（水）の放送では、ディーン・フジオカが登場する。実はかねてより「『じゅん散歩』に出たい」と公言していたというディーンは、「永遠のライバルはジュン