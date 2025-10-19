任期満了に伴う岡山県の玉野市長選挙は、けさ（19日）から投票が行われています。 【写真を見る】【玉野市長選挙】投票続く午前10時現在の投票率は7.21%【岡山】 玉野市長選挙に立候補しているのは届け出順に、前の市長の黒田晋氏、現職の柴田義朗氏、元玉野市議会議員の福本崇氏の3人です。 投票は市内28か所の投票所で行われていて、午前10時現在の投票率は7.21%となっています。 また、きのうまでの期日前投票の投票者数