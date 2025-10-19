国の天然記念物にも指定されている岡山県新見市の鯉が窪湿原で森林の保全活動が行われました。 【写真を見る】国の天然記念物「鯉が窪湿原」で保全活動300種類以上の貴重な植物が自生約600本の少花粉スギの下草刈りを【岡山】 300種類以上の貴重な植物が自生する鯉が窪湿原の環境を守ろうと、JT（日本たばこ産業）が2016年から取り組んでいる保全活動「JTの森 鯉が窪にいみ」です。 今回はJTの従業員や新見市の職員などおよ