台風第24号(フンシェン)2025年10月19日09時45分発表 【写真を見る】【台風情報】台風24号は日本の南で左に急カーブ？南に逆戻りルート？今後の進路と勢力を詳しく気象庁発表データで位置を見る最大瞬間風速40メートルに発達 19日09時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    フィリピン中心位置    北緯1