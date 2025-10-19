ニコンは10月12日（日）、写真・映像コンテスト「ニコンフィルム&フォトコンテスト 2024-2025」の授賞式を都内のニコン本社で開催した。 ニコンフィルム&フォトコンテストは、映像と写真の国際コンテスト。1969年から実施している「ニコンフォトコンテストインターナショナル」の流れをくみ、2012年からは「ニコンフォトコンテスト」として実施していた。通算40回目にあたる今回は名称を「ニコンフィルム&フ