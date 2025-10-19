第30回の大口投票は、カムニャックに集中。当日午前の段階でカムニャックが単勝2.2倍とやや抜けた1番人気に押され、エンブロイダリーが6.4倍の2番人気、3番人気が7.7倍のセナスタイルで、ここまでがオッズ一桁。以下、4番人気12.0倍でジョスラン、5番人気15.7倍でパラディレーヌ、6番人気エリカエクスプレス16.1倍と続いている。 ■カムニャックに300万台×3連発 前売りではほぼ動きがなく、終日静かに推移。金曜夜