スマートフォンアクセサリーなどを扱うHamee（ハミィ、神奈川県小田原市）は、「iFace（アイフェイス）」ブランドから、ゲーム「ポケットモンスター（ポケモン）」のキャラクターをデザインしたiPhoneシリーズ向けケース「ポケモン iFace First Class MagSynqスマホケース」を2025年10月下旬に発売する。共通デザインのAirPods Pro向けケースも登場淡くやさしい色合いで、様々な「ピカチュウ」をあしらった全3種をラインアップ。い