［党首に聞く政局流動化］対決でなく是々非々で…日本保守党代表百田尚樹氏６９――自民党の高市総裁にどう対峙（たいじ）するか。日本をこの３０年間、貧しくしてきたのは自公政権だ。我々が掲げている減税、再生可能エネルギーの停止と移民政策の大胆な見直しをやらないと日本は復活できない。この三つに賛成するのであれば、得意とするＳＮＳ発信で支援したい。対決ではなく、是々非々のスタンスで向き合う。――野党連