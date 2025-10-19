日本球界が誇るエースが、激励にやってきた。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月16日にTEAM雷電が出場したが、控室を西武ライオンズ・今井達也投手が訪問。選手たちを激励した。過去に、黒沢咲（連盟）から「練馬ライオンズ？」と聞かれたエピソードを思い出し、今井は「めちゃくちゃおもしろかった」と、改めて爆笑した。【映像】来季はメジャー！超大物投手がTEAM雷電を激励今井は日本球界が誇る大エースの一人。150キロを超