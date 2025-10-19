来年1月2日、3日に開催される第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（通称・箱根駅伝）の予選会が、10月18日に東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地をスタートし、立川市街地を経て、国営昭和記念公園にフィニッシュするコースで行われました。この予選会は、ハーフマラソン（21.0975?）を各校最大12人が走り、上位10人の合計タイムで順位を競います。わずか10枚の本大会への切符をかけて、42校の選手たちが激走を見せました。今回は例