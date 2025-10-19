20日にも自民党との連立政権の合意書に署名する見通しの日本維新の会は、19日に大阪市で常任役員会を開きます。自民と維新は連立政権の樹立を見据えた政策協議を重ね、維新が“絶対条件”としていた「国会議員の定数削減」についても自民は応じる方針で、両党は20日にも連立の合意文書に署名する見通しとなりました。維新は19日午後に大阪市の党本部で常任役員会を開く予定で、吉村代表や藤田共同代表ら執行部が協議の内容を報告し